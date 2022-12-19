تحرك في البرلمان المصري بعد انتشار سوق سوداء للدولار

وجه أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب في مصر، عمرو درويش، بيانا عاجلا للحكومة بشأن انتشار سوق سوداء للدولار.

إقرأ المزيد

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، حيث أشار النائب، إلى أهمية أن تتدخل الحكومة والبنك المركزي باتخاذ إجراءات أكثر حدة وصرامة حفاظا على الاقتصاد المصري.

ووصف عضو مجلس النواب، الظاهرة بالخطيرة على المستويين الداخلي والخارجي، مشيرا إلى أن هناك أزمة دولارية في مصر، بسبب ممارسات من جماعات وأفراد يقومون بدور بهدف التأثير السلبي على الاقتصاد الوطني.

وأشار النائب، إلى ممارسات من بعض المواطنين على التواصل الاجتماعي الذين يروجون لبيع وشراء الدولار أغلى من قيمته الحقيقة، قائلا: هناك حملة ممنهجة ضد الدولة والاقتصاد القومي.

وقال عضو مجلس النواب: على الدولة توفير العملة وحل الأزمة لأن الأمر لا يمكن السكوت عنه، لافتا إلى أن بعض المصريين في الخارج أيضا لا يقومون بدورهم في تحويل أموالهم إلى داخل مصر، ويتم التعامل بها خارج الإطار الرسمي.

ووجه النائب عمرو درويش، رسالة للمتلاعبين في الدولار، قائلا: ما يكسبه أي مواطن من هذه التجارة حرام حرام.

كما وجه النائب نبيل عسكر، عضو المجلس، بيانا أيضا بشأن التلاعب في العملة واكتناز الذهب، قائلا: الأسعار بقت نار، والمواطنين بيضيعوا يا ريس.

وقال عضو مجلس النواب: إن لم تجد الحكومة حلا عليها أن تتقدم باستقالتها، مشيرا إلى معاناة المواطنين بشكل كبير بسبب غياب الرقابة والتلاعب في الأسواق.

ويختلف سعر الدولار في مصر بشكل كبير في السوق السوداء عن البنوك، حيث يترواح سعر الدولار حاليا في السوق الموازية بين 28 و 30 جنيها للدولار الواحد، بينما يبلغ سعره في البنوك 24.72.

المصدر: القاهرة 24