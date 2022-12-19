وزير التنمية الروسي يقدر انخفاض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1.9 في المائة

قال وزير التنمية الاقتصادية الروسي مكسيم ريشيتنيكوف، إن وزارته دققت وعدلت تقديرها لانخفاض الناتج المحلي الإجمالي لروسيا على مدى 10 أشهر من 2.1٪ إلى 1.9٪.

وأضاف ريشيتنيكوف في كلمته اليوم الاثنين في اجتماع للجمعية البرلمانية لاتحاد روسيا وبيلاروس: "تعزيز التكامل (بين روسيا وبيلاروس) بالذات هو الذي ساعدنا على زيادة التجارة، وبشكل عام على التخفيف من حدة الانكماش الاقتصادي وعواقب العقوبات".

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وتابع وزير التنمية الاقتصادية الروسي القول: "لدينا تقدير يستند إلى نتائج الـ 10 أشهر - انخفاض (الناتج المحلي الإجمالي) بنسبة 1.9٪".

في نهاية نوفمبر، نشرت وزارة التنمية الاقتصادية استعراضها، وفيه أشارت إلى أن الانخفاض في الناتج المحلي الإجمالي لروسيا على مدى 10 أشهر بلغ 2.1٪.

المصدر: نوفوستي