وزراء الاتحاد الأوروبي يناقشون سقف سعر الغاز

يناقش وزراء الطاقة في الاتحاد الأوروبي اليوم الاثنين اقتراح الرئاسة التشيكية لمجلس الاتحاد الأوروبي بشأن إدخال سقف لسعر الغاز بقيمة 188 يورو لكل ميغاواط ساعة.

أعلنت عن ذلك وزيرة انتقال الطاقة في فرنسا أنييس بانييه-ريوناشيه، حيث قالت: "أمامنا اليوم اقتراح رئاسي من جمهورية التشيك بشأن وضع سقف لأسعار الغاز عند مستوى 188 يورو لكل ميغاواط ساعة، وقد سبق أن ذكرت فرنسا أن المناسب بالنسبة لها ما بين 200-260 يورو لكل ميغاواط ساعة"، وذلك قبل بدء الاجتماع الوزاري".

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وسوف يناقش ممثلو الدول الأعضاء مسألة تخفيض الحد المقترح لأسعار الغاز بعد أن اقترحت الرئاسة التشيكية خفض سقف الأسعار الذي اقترحته المفوضية الأوروبية من 275 يورو لكل ميغاواط ساعة إلى 188 يورو لكل ميغاواط ساعة، حيث ينص مشروع براغ على تعديل سوق الغاز إذا تجاوزت أسعار العقود مدة شهر أو سنة مقدما 188 يورو لكل ميغاواط ساعة، وفقا لمؤشر TTF لمدة 3 أيام.

من جانبها أعربت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين عن أملها في أن توافق دول الاتحاد الأوروبي قريبا على سقف أسعار الغاز كجزء من آلية تصحيح سوق الطاقة.

أما روسيا، فقد صرح نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك، في محادثة مع وزير الخارجية الهنغاري بيتر سيارتو، بأنه إذا تم تحديد سقف سعر الغاز الروسي، فيمكن للبلاد تقديم تنازلات وتعديل للعقود طويلة الأجل لبيع الوقود لبودابست. في الوقت الذي تحدث فيه السفير الروسي لدى الولايات المتحدة الأمريكية أناتولي أنتونوف، في مقابلة مع National Interest، عن مخاطر تمديد سقف أسعار السلع التي تهم الغرب، بما في ذلك الغاز والمعادن.

ووفقا للدبلوماسي، سوف توقف موسكو عمليات التسليم إلى تلك الدول التي قررت تطبيق آلية تقييدية من أجل إبقاء الأسعار منخفضة بشكل مصطنع.

وقد فشل المشاركون في قمة الاتحاد الأوروبي، 15 ديسمبر الجاري، في الاتفاق على وضع سقف لأسعار الغاز ومبدأ مشتريات الوقود المشتركة، حيث تم تأجيل اتخاذ القرار لاجتماع اليوم 19 ديسمبر، في الاجتماع المنعقد لوزراء الطاقة في الاتحاد الأوروبي.

المصدر: تاس