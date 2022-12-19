"سابك" و"أرامكو" السعوديتان توقعان مذكرة تفاهم مع سينوبك الصينية

أعلنت شركة "سابك" السعودية توقيع مذكرة تفاهم مع شركة "أرامكو" وشركة "سينوبك" الصينية، لدراسة الجدوى الاقتصادية والتقنية لتطوير مجمع صناعي للبتروكيماويات في مدينة ينبع الصناعية.

وقالت الشركة إن "مذكرة التفاهم نتاج لدراسة تكامل مصافي أرامكو السعودية في مدينة ينبع، مع مجمع صناعي يحوي وحدة تكسير الأولفينات متعدد اللقيمات، ووحداته ومشتقاته الأخرى"، موضحة أن "مدة مذكرة التفاهم، التي وقعت يوم 15 ديسمبر مع شركتي أرامكو السعودية وسينوبك الصينية، ستكون 18 شهرا".

وكانت شركة "سابك" قد أعلنت في أكتوبر الماضي، توسيع مشروع النفط إلى الكيماويات، بالتعاون مع شركة أرامكو السعودية، وذلك عبر مواصلة تطوير تقنيات التحويل إلى كيماويات، من خلال التكامل في بعض المشروعات المشتركة للشركتين حول العالم.

المصدر: موقع attaqa