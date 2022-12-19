تعليقات في إسرائيل على اكتشاف مصر حقلا ضخما للغاز في البحر المتوسط

علق التلفزيون الإسرائيلي على تصريحات وزير البترول المصري طارق الملا، الأخيرة عن اكتشاف حقل كبير للغاز الطبيعي في منطقة النرجس بالبحر المتوسط أمام السواحل المصرية.

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وقالت قناة I24News الإسرائيلية إن الاكتشاف الأخيرة الذي أعلنت عنه القاهرة مؤخرا سيوفر دفعة لجهود مصر لتحويل نفسها إلى مركز عالمي للطاقة في شرق البحر المتوسط، بعد الإعلان في عام 2015 عن اكتشاف شركة إيني حقل ظهر العملاق للغاز.

وكان الملا قد أكد، في إفادة أمام لجنة برلمانية، أن "الاكتشاف في مرحلة التقييم الآن لتحديد حجم الاحتياطيات".

وبحسب التلفزيون الإسرائيلي فإن "النرجس" واحدة من أربع مناطق استكشاف بحرية تمتلك فيها شركة شيفرون امتيازات تشغيلية في مصر إلى جانب شركة ثروة للبترول.

وكانت نشرة ميدل إيست إيكونوميك، قد أفادت في هذا الشهر بأن حجم البئر الجديدة يبلغ 3.5 تريليون قدم مكعبة من الغاز.

يذكر أن المسؤولين المصريين رفضوا الكشف عن تفاصيل الاكتشاف الأخير.

المصدر : قناة I24News الإسرائيلية