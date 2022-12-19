مصر.. إنشاء مصنع لأحد أشهر الهواتف بـ"مليار جنيه"

كشف مصدر مطلع، أن تكلفة إنشاء شركة شاومي ــ Xiaomi الصينية، أول مصنع للهواتف الذكية في مصر، بالشراكة مع مجموعة الصافي السعودية، ستصل إلى نحو مليار جنيه.

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وذكر المصدر الذي اشترط عدم ذكر اسمه لمال وأعمال ــ الشروق أن تغير أسعار الصرف تسبب في زيادة التكلفة إلي نحو مليار جنيه، موضحا أن افتتاح المصنع سيتم خلال النصف الثاني من 2023.

وأضاف: "يجري حاليا تحديد موقع المصنع، وسيكون داخل نطاق القاهرة الكبرى، كما يجري الانتهاء من إعداد الدراسات الفنية والتسويقية".

ولفت المصدر إلي أنه من المقرر انتهاء الدراسات خلال الربع الأول من العام المقبل، قائلا: إنه سيتم تخصيص جزء من الإنتاج في عمليات التصدير للأسواق المجاورة.

وتأسست الشركة وهي شركة إلكترونيات صينية متعددة الجنسيات في أبريل 2010، ويقع مقرها الرئيسي في بكين، تعمل وتستثمر في مجال صناعة أجهزة الهواتِف الذكية وتطبيقاتها والأجهزة اللوحية وأجهزة الحاسوب المحمولىة والأجهزة المنزلية والحقائب والأحذية والإلكترونيّات الاستهلاكيّة.

وتمتلك شاومي أكثر من ألف متجر حول العالم، منهم 70 في مصر، فيما يبلغ عدد مستخدمي تطبيقها في مصر أكثر من 800 ألف فرد.

وكانت شاومي حققت أكبر حصة سوقية من سوق الهواتف الذكية في مصر خلال العام الحالي 2022، حيث تصدرت مبيعات السوق بنحو مليون وحدة.

المصدر : الشروق