المغرب يتجاوز تونس في استقبال السياح الفرنسيين في نوفمبر

صنفت تونس الوجهة السادسة عالميا بين الوجهات الأكثر طلبا بين السياح الفرنسيين حسب حجم المبيعات خلال نوفمبر، لتتراجع بمركزين أمام المغرب مقارنة بشهر أكتوبر 2022.

وجاء التقييم حسب "بارومتر الوجهات" الذي يقوم به الموقع الفرنسي المختص في السياحة والرحلات والترفيه "الإيكو السياحي" عن طريق منصة الرحلات والترفيه "أوركسترا".

إقرأ المزيد

ووفق المصدر ذاته، زادت المبيعات على الوجهة التونسية بفرنسا خلال شهر نوفمبر 2022 بنسبة 5 بالمائة، مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2019.

وأظهر البارومتر انخفاض عدد الوافدين الفرنسيين بنسبة 6.5 بالمائة مقارنة بسنة 2019، اذ استقبلت تونس مع موفى نوفمبر 2022 حوالي 787.421 سائحا فرنسيا، علما أن السوق الفرنسية تمثل 46 بالمائة من عدد الوافدين الأوروبيين على تونس.

يذكر أن التوافد الأجنبي على الوجهة التونسية سجل مع موفى أكتوبر 2022 نتائج أفضل من التوقعات التي أشارت إلى تراجع بنسبة 40 بالمائة مقارنة بسنة 2019.

وسجل عدد السياح الأجانب الوافدين على تونس تراجعا بنسبة 35.4 بالمائة مع موفى أكتوبر 2022 بالمقارنة مع الفترة نفسها من 2019 التي سبقت حالة الإغلاق التي فرضتها جائحة كوفيد 19.

المصدر: "شمس أف أم"