11 مرة.. إعلامي مصري يكشف "كلمة السر" في لجوء القاهرة لصندوق النقد الدولي (فيديو)

قال الإعلامي المصري، أحمد موسى، إنها ليست المرة الأولى التي تلجأ فيها مصر للاتفاق مع صندوق النقد الدولي.

وأكد أن "كلمة السر" في اللجوء إلى صندوق النقد الدولي، هي "الاستيراد"، وقال: "مفيش إنتاج وتصنيع وتصدير، والله لولا كدة مكناش قربنا من الصندوق، قاعدين وإيدينا على خدنا ونقول الدولار راح فين، ما تصنع وتشتغل بدل ما تدعم الصينى والأمريكي والتايوانى، بنجيب دولار عشان نجيب أكل وشرب".

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وشدد موسى خلال برنامج "على مسؤوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، على أهمية دعم قطاع السياحة وتقديم تسهيلات كثيرة لتسجيع السياحة وتوفير كل ما يلزم للسائح والقضاء على البيروقراطية في الإجراءات فيما يتعلق بقطاع السياحة وهو ما يسهم في زيادة أعداد السائحين ويعود بالنفع على الاقتصاد المصري، وانفعل قائلا: "إحنا قاعدين مأنتخين ونقول الدولة تصرف عشان عندها مليارات، وقطاع السياحة عندنا فرحانين بـ 10 مليارات بس".

وأضاف أن القاهرة لجأت إلى الصندوق 11 مرة، وكانت البداية في عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر.

وصرح بأن الدول تلجأ إلى صندوق النقد الدولي من أجل دعم الاقتصاد، مشيرا إلى أن مصر لجأت من قبل مرتين في عهد الرئيس جمال عبد الناصر، ومرتين في عهد الرئيس محمد أنور السادات، و4 مرات في عهد الرئيس حسني مبارك، و3 مرات في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأوضح أن الولايات المتحدة هي أكبر دولة مساهمة في ميزانية صندوق النقد الدولي، لافتا إلى أن العديد من الدول لجأت إلى صندوق النقد من قبل كانت تعاني اقتصاديا مثل كوريا الجنوبية والبرازيل والأرجنتين واليونان.

ولفت إلى أن بعض الدول لجأت إلى صندوق النقد الدولي ولكنه أرجأ القرض لفترة، مضيفا أن التصنيع وتوفير المواد الخام وزيادة الإنتاج المحلي يقلل من فاتورة الاستيراد ويوفر فرص العمل.

المصدر: "صدى البلد"