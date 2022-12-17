مباحثات روسية عُمانية لفتح أسواق السلطنة أمام منتجات الحلال الروسية

بحثت روسيا وعُمان إصدار شهادات الحلال لتصدير منتجات الثروة الحيوانية الروسية إلى السلطنة، بحضور عدد من مدراء الشركات الروسية، ومسؤولين ورجال أعمال عمانيين.

وترأس وفد الشركات الروسية المدير العام للاتحاد الوطني لمربي الدواجن، سيرغي لاختيوخوف.

وأشار لاختيوخوف خلال المباحثات إلى أن شركات الدواجن في روسيا لديها خبرة واسعة في توريد المنتجات الحلال إلى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، لافتا إلى أن العديد منها حاصل بالفعل على شهادات الهيئة العامة للغذاء والدواءSFDA، وهيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس ESMA وشهادات أخرى.

وأضاف: "لذا فهي على استعداد لتزويد المستهلكين العمانيين ليس فقط بمنتجات عالية الجودة، ولكن أيضا المنتجات المصنعة وفقاَ لأحكام الشريعة الإسلامية."

بدروه، تحدث رئيس نظام الجودة الروسي مكسيم بروتاسوف، عن مركز الكفاءة الحلال الذي يتم إنشاؤه في روسيا وبما يلبي معايير الجودة الروسية.

وقال في هذا الصدد: "سيشارك هذا الهيكل في تطوير المعايير الوطنية للمنتجات الحلال، وإصدار الشهادات للمؤسسات، ومراقبة الجودة، فضلاً عن الترويج للمنتجات الحلال في السوق المحلية الروسية وفي الخارج".

وأضاف: "مهمتنا الأساسية هي تحقيق الاعتراف المتبادل بالشهادات والمعايير مع الدول الشريكة".

من جهته، اعتبر الرئيس التنفيذي لشركة AIS مهيب أحمد، أنّه يمكن للمصدرين الروس أيضا الحصول على شهادة حلال من خلال الشركة العمانية Atyab International Services (AIS) .

ووصف أحمد بشكل مفصل عملية إصدار الشهادات، والتي تشمل مراجعة الوثائق ومراجعة عمليات الإنتاج والتوصيات الخاصة بالتحسينات اللازمة.

وذكر أيضا أنه بالإضافة إلى ذلك، تجري الشركة تدريبا لموظفي المؤسسة وتنفذ نظام تحكّم في مراحل مختلفة من سلسلة الإنتاج، وتخزين ونقل المنتجات الحلال. كما أكد أنه في كثير من الأحيان تواجه الشركات مشاكل في العثور على المواد الخام والمكونات الحلال لإنتاج المنتجات.

المصدر وزارة الزراعة الروسية