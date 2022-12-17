 
مباشر

أذربيجان ستصدر حوالي 12 مليار متر مكعب من الغاز إلى أوروبا في عام 2023

مال وأعمال

أذربيجان ستصدر حوالي 12 مليار متر مكعب من الغاز إلى أوروبا في عام 2023
Globallookpress
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/udzr

أعلن رئيس أذربيجان إلهام علييف، أن بلاده تعتزم تصدير ما لا يقل عن 11.6 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي إلى أوروبا في عام 2023.

وأشار رئيس أذربيجان إلى أن حجم الغاز الإجمالي لصادرات الغاز 24 مليار متر مكعب سنويا.

وذكر إلهام علييف، خلال زيارة العمل التي يقوم بها إلى بوخارست، أنه تم التوقيع على اتفاقية شراكة في مجال الطاقة الخضراء بين أذربيجان وهنغاريا وجورجيا ورومانيا.

إقرأ المزيد
أوروبا تلجأ لاستخدام احتياطيات الغاز من مرافق التخزين لبرودة الجو
أوروبا تلجأ لاستخدام احتياطيات الغاز من مرافق التخزين لبرودة الجو

في وقت سابق، صرح علييف بأن إمدادات الغاز من أذربيجان لا يمكن أن تنافس روسيا بأي شكل من الأشكال، لأن احتياطيات أذربيجان لا تكفي لتغطية احتياجات أوروبا بنفس الحجم.

ومن المعروف أن روسيا صدرت أكثر من 140 مليار متر مكعب من الغاز عبر خطوط الأنابيب إلى أوروبا في العام.

المصدر: سبوتنيك

 

مونديال قطر

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

اختر القائد العربي الأكثر تأثيرا عام 2022!