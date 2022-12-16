وكالة الطاقة الدولية تتوقع استهلاكا تاريخيا للفحم على مستوى العالم

رجحت وكالة الطاقة الدولية تسجيل زيادة قياسية في استهلاك الفحم عالميا خلال 2022 ليتجاوز 8 مليارات طن لأول مرة في التاريخ، على خلفية ارتفاع أسعار الغاز متأثرة بالعقوبات ضد روسيا.

وأشارت وكالة الطاقة الدولية إلى أن ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي على خلفية أزمة الطاقة العالمية أدى إلى زيادة الاعتماد على الفحم لإنتاج الطاقة.

في أغسطس، عبر الخبير الاقتصادي الأستاذ في جامعة العلوم المالية الروسية أندريه جوسيف عن توقعاته بزيادة في الطلب على الفحم من جميع البلدان النامية تقريبا.

المصدر: RT