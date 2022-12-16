 
مباشر

وكالة الطاقة الدولية تتوقع استهلاكا تاريخيا للفحم على مستوى العالم

مال وأعمال

وكالة الطاقة الدولية تتوقع استهلاكا تاريخيا للفحم على مستوى العالم
Legion-Media Panama Pictures
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/udwx

رجحت وكالة الطاقة الدولية تسجيل زيادة قياسية في استهلاك الفحم عالميا خلال 2022 ليتجاوز 8 مليارات طن لأول مرة في التاريخ، على خلفية ارتفاع أسعار الغاز متأثرة بالعقوبات ضد روسيا.

وأشارت وكالة الطاقة الدولية إلى أن ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي على خلفية أزمة الطاقة العالمية أدى إلى زيادة الاعتماد على الفحم لإنتاج الطاقة.

في أغسطس، عبر الخبير الاقتصادي الأستاذ في جامعة العلوم المالية الروسية أندريه جوسيف عن توقعاته بزيادة في الطلب على الفحم من جميع البلدان النامية تقريبا.

المصدر: RT

مونديال قطر

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

اختر القائد العربي الأكثر تأثيرا عام 2022!