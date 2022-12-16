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برلماني مصري سابق: أباطرة العملات الصعبة يستولون على مليارات الدولارات المحولة إلى مصر

مال وأعمال

برلماني مصري سابق: أباطرة العملات الصعبة يستولون على مليارات الدولارات المحولة إلى مصر
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قال عضو سابق في مجلس الشيوخ المصري إن هناك "أباطرة للعملات الصعبة في الدول العربية والأجنبية يستولون على مليارات الدولارات التي يتم تحويلها بطرق غير شرعية إلى مصر".

وأوضح أبو الحسن رمضان في تصريح لقناة "صدى البلد"، أن "بعض المواطنين يلجؤون لبعض الحيل لتهريب الدولار خارج مصر، وذلك من خلال إنشاء حسابات بنكية، واستخدام كروت "الفيزا" حيث يستخرج أكثر من 30 فيزا مرتبطة بالحسابات البنكية، وبمجرد أن يسافر خارج البلد يسحب هذه الأموال".

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وأضاف رمضان، أن "هناك أباطرة للعملات الصعبة في الدول العربية والأجنبية يستولون على مليارات الدولارات التي يتم تحويلها بطرق غير شرعية داخل مصر"، وقال إن "هناك يد خبيثة تعبث في ممتلكات الدولة، ولا تسعى على الحفاظ على استقرار الاقتصاد المصري".

وأشار إلى وجود "رجال عديمي الضمير يتاجرون بالدولار بأعلى من قيمته في البنوك لتحقيق منافع شخصية"، وأن "هناك فئة كبيرة من المواطنين يسيرون ضد رغبة الحكومة والدولة في تخطي التحديات الراهنة التي تضرب العالم أجمع".

 

المصدر: "صدى البلد"

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