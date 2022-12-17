وزير الخارجية الإيطالي: رفع المركزي الأوروبي أسعار الفائدة سلبي لأوروبا واقتصادنا الحقيقي

قال وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني، إن رفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة ليس إيجابيا سواء لأوروبا أو للاقتصاد الحقيقي الإيطالي.

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وأضاف تاياني متحدثا في اليوم الثاني لاحتفالات الذكرى العاشرة لتأسيس حزب "إخوة إيطاليا"، أنه "دون المساس باستقلال البنك المركزي الأوروبي، فليس من الإيجابي بالنسبة لأوروبا والاقتصاد الإيطالي الحقيقي رفع أسعار الفائدة".

وذكر وزير الخارجية أن من الصواب أن يقوم الاحتياطي الفيدرالي بذلك، لأن التضخم داخلي، لكن التضخم في أوروبا ناجم عن زيادة تكاليف الطاقة، وأداة وقف التضخم في أوروبا هي وضع سقف لأسعار الغاز.

وتابع قائلا: "لكن الإشارة إلى أن الزيادة بحجم 0.50 فقط وليس 0.75 يبدو أنها تشير إلى أننا يمكن أن نسير في الاتجاه الذي نرغب فيه أنا وزملائي الوزراء، بل وكذلك الأشخاص ذوي الحس السليم في أوروبا أيضا".

ورفع البنك المركزي الأوروبي، يوم الخميس، نسبة الفائدة الرئيسية 0.5 نقطة مئوية، واختار بذلك تشديدا نقديا أكثر اعتدالا من الأشهر السابقة، مع إظهار تصميمه على محاربة التضخم.

المصدر: وكالة "آكي" الإيطالية