مصدر مسؤول: الناتج المحلي الإجمالي في روسيا سينخفض بحدود 1% عام 2023

قال أندريه بيلوأوسوف، النائب الأول لرئيس وزراء روسيا، إن الحكومة الروسية تنطلق من أن الانخفاض في الناتج المحلي الإجمالي بنهاية عام 2023 سيكون في حدود 1٪.

وتفترض التوقعات الرسمية لوزارة التنمية الاقتصادية أن يكون الانخفاض في الناتج المحلي الإجمالي لروسيا في العام المقبل بنسبة 0.8٪. وأشار بيلوسوف إلى أن هذه التوقعات لم تتغير حتى الآن.

وأضاف: "أعتقد أن الركود سيكون بنسبة 1٪. نحن نرى إمكانية حدوث ذلك وحتى الآن، ننطلق من هذا المؤشر. التوقعات لم تتغير بعد. الآن، في نهاية العام سنرى إلى أين سنذهب، ما هي بنية الناتج المحلي الإجمالي والديناميكيات".

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وتابع بيلوأوسوف القول: "نحن حتى الآن نرى أن مؤشر الفعالية الاقتصادية (PMI) في روسيا في وضع جيد جدا. لقد نما هذا المؤشر بالمقارنة مع الانهيار في أكتوبر الماضي".

المصدر: تاس