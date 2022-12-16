عدد الحجوزات يتضاعف.. وزير السياحة المصري يكشف لـRT عن تزايد كبير في توافد الروس إلى مصر

أكد وزير السياحة والآثار المصري أحمد عيسى أن السوق السياحية الروسية من الأسواق الجيدة بالنسبة لمصر، مشيرا إلى أن هناك تحسنا ملحوظا في حركة السياحة الروسية الوافدة إلى مصر.

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وأضاف وزير السياحة والآثار في تصريح لـRT، أن عدد السياح الروس تضاعف خلال الفترة من يونيو وحتى أكتوبر الماضيين، مشيرا إلى أن الأسبوع الأخير في شهر يونيو الماضي كان عدد حجوزات الطيران القادمة من روسيا 5500 كرسي، حيث تضاعف الرقم إلى أكثر من 20 ألف كرسي خلال شهر أكتوبر، وهو ما يشير إلى الاهتمام الكبير بالسياحة الروسية، وأن الأعداد تشهد زيادة ملحوظة.

وأشار إلى أن الوزارة تستهدف زيادة أعداد السياحة الروسية القادمة إلى مصر، مشيرا إلى أن روسيا سوقا سياحية جيدة بالنسبة لمصر.

وأوضح الوزير أن هناك تعاونا بين وزارتي السياحة والطيران المدني من أجل تحفيز حركة الطيران مما ينعكس بشكل إيجابي على حركة السياحة الوافدة إلى مصر.

وكان مطار "دوموديدوفو" الروسية بموسكو، قد أعلن أن شركة "مصر للطيران" المصرية ستكثف رحلاتها من المطار إلى القاهرة 14 مرة في الأسبوع.

وأوضح المطار أنه اعتبارا من 19 ديسمبر، ستبدأ شركة "مصر للطيران" تشغيل رحلتين يوميا على متن طائرات مريحة من طراز Boeing 737-800 و Airbus 320، وستكون مدة الرحلة 5 ساعات و30 دقيقة.

وكانت شركة مصر للطيران، قد أعلنت أنه يتم حاليا التنسيق مع وكلاء السياحة لزيادة الرحلات المباشرة بين موسكو وشرم الشيخ والغردقة لتصل إلى 28 رحلة اعتباراً من بداية 2023.

يأتي ذلك فى إطار خطة وزارة الطيران المدني لتنشيط الحركة الجوية والسياحية الوافدة إلى مصر من مختلف دول العالم، ودعما للحركة السياحية الروسية للمنتجعات المصرية

وأوضحت الشركة أنه يتم حاليا تشغيل 7 رحلات مباشرة أسبوعيا بين موسكو والمقاصد السياحية المصرية منها 4 رحلات أسبوعياً بين موسكو وشرم الشيخ و3 رحلات إلى الغردقة.

في حين أنه تقرر اعتبارا من 18 ديسمبر الحالي زيادة الرحلات المباشرة بين القاهرة والعاصمة الروسية موسكو إلى 14 رحلة أسبوعياً بمعدل رحلتين يومياً حيث تقوم مصر للطيران حالياً بتشغيل 11 رحلة أسبوعياً بطائرات الشركة من طراز "بوينغ 737/800".

المصدر: RT