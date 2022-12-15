البنك المركزي الأوروبي يرفع نسبة الفائدة

رفع البنك المركزي الأوروبي، يوم الخميس، نسبة الفائدة الرئيسية 0.5 نقطة مئوية، واختار بذلك تشديدا نقديا أكثر اعتدالا من الأشهر السابقة، مع إظهار تصميمه على محاربة التضخم.

ورفعت المؤسسة التي تتخذ من فرانكفورت مقرا لها، نسب الفائدة الرئيسية الثلاث إلى نطاق يراوح بين 2 و2.75 بالمئة.

وأورد البنك في بيان أنه يعتزم مواصلة زيادة نسبة الفائدة في الأشهر المقبلة.

وذكر في البيان أن مجلس الإدارة قرر زيادة أسعار الفائدة الرئيسية الثلاثة للبنك المركزي الأوروبي بمقدار 50 نقطة أساس على أساس المراجعة التصاعدية الكبيرة لتوقعات التضخم.

وأكد أن أسعار الفائدة لا تزال بحاجة إلى زيادة كبيرة بوتيرة منتظمة، من أجل الوصول إلى مستويات مقيدة بشكل كاف لضمان عودة التضخم إلى هدف 2٪ في أقرب وقت ممكن على المدى المتوسط.

وأفاد بأنه وللمضي قدما، فإن الحفاظ على أسعار الفائدة عند مستويات تقييدية سيقلل من التضخم عن طريق تثبيط الطلب وتجنب مخاطر الانزلاق الصعودي المستمر في توقعات التضخم.

Today we took these monetary policy decisions:



🔵 We raised interest rates again, by 0.5 percentage points



🔵 In March we will start to reduce the large amount of bonds we bought over the past few yearshttps://t.co/dPucWaaCvhpic.twitter.com/B7aW8g7Rvz — European Central Bank (@ecb) December 15, 2022

المصدر: وكالات