ماذا ينتظر الجنيه المصري بعد اجتماع صندوق النقد الدولي غدا؟

يعقد المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي جلسة غدا الجمعة في إطار اجتماعاته الدورية، لمناقشة طلب مصر منحها قرضا بقيمة 3 مليارات دولار.

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وكان وزير المالية المصرية توقع موافقة صندوق النقد على التمويل الذي تم الاتفاق عليه بـ3 مليارات دولار، خلال ديسمبر 2022.

وقال وزير المالية المصري، إنه من المتوقع أن تحصل مصر على الشريحة الأولى من قرض صندوق النقد الدولي بقيمة 750 مليون دولار أواخر هذا الشهر.

ويأتي اجتماع صندوق النقد الدولي غدا، وسط ترقب كبير في السوق المصري لما سيسفر عنه هذا الاجتماع وتأثيره على مستقبل سعر صرف الجنيه أمام الدولار، وأيضا وسط ترقب لاجتماع استثنائي للبنك المركزي المصري بشأن أسعار الفائدة.

وحال موافقة الصندوق على تمويل مصر، ينتظر أن تسهم في تهدئة حالة الارتباك التي يتسبب فيها شح العملة الصعبة وارتفاع الدولار لمستويات غير مسبوقة.

موافقة الصندوق على القرض، ستتيح لمصر الحصول على تمويلات إضافية بقيمة 5 مليارات دولار من مؤسسات دولية وإقليمية، بالإضافة إلى مليار دولار أخرى من صندوق المرونة والاستدامة، التابع لصندوق النقد الدولي.

وسبق أن وافق الصندوق على مستوى الخبراء في 27 أكتوبر الماضي على إقراض مصر، وقال الدكتور محمد معيط وزير المالية، في اجتماع بحضور رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، إنه تم الوصول إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي يتضمن تمويل 9 مليارات دولار، موضحًا أن مصر ستحصل على 3 مليارات من الصندوق ومليار أخرى من صندوق الاستدامة بالإضافة إلى 5 مليارات أخرى من الشركاء الآخرين.

وأكد وزير المالية خلال مؤتمر صحفي، اليوم الخميس، أن الاتفاق يساهم في توفير السيولة المالية، وتوفير الاحتياجات، بعدما تم مناقشة السياسات المالية مع صندوق النقد الدولي، ومن جانبها، صرحت رئيس بعثة صندوق الدولي في مصر، منح مصر قرض مالي بقيمة 3 مليارات دولار يتم صرفه ووصوله على مراحل في مدة زمنية 6 أشهر.

المصدر: القاهرة 24