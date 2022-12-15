مصر.. خطط لطرح أشهر شركتي حاويات في البورصة

تستعد شركتا دمياط وبورسعيد لتداول الحاويات في مصر لطرح جزء من أسهمهما في البورصة خلال العام المقبل.

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وقالت مصادر لصحيفة "البورصة" المصرية، إن الشركتين تخططان لطرح نحو 15% من كل شركة خلال النصف الأول من العام المقبل.

وأضافت المصادر، أن "سي آي كابيتال" مستشار مالي للطرحين، فيما ستتولى شركة "فينبي للاستشارات المالية" دراسة القيمة العادلة للشركتين. وتابعت المصادر، أن "فينبي" تعكف على إتمام دراسة القيمة العادلة لسهم الشركتين، ومن المقرر أن تنتهي منهما في غضون شهرين. ووافقت لجنة قيد الأوراق المالية في البورصة المصرية، بجلستها المنعقدة أمس الأربعاء، على قيد أسهم شركة دمياط لتداول الحاويات والبضائع مؤقتًا ويبلغ رأسمال الشركة نحو 200 مليون جنيه مقسم على 20 مليون سهم، بقيمة اسمية 10 جنيهات للسهم الواحد وفقًا لبيان رسمي.

وأعلنت البورصة، أنه سيتم طرح الأسهم خلال 4 إصدارات، الأول والثاني بقيمة 40 مليون جنيه، والثالث بـ 20 مليون جنيه، والرابع بالنسبة الباقية والبالغة 100 مليون جنيه، على أن يُنفذ الطرح خلال 6 أشهر من تاريخ القيد المؤقت. ووضعت أسهم الشركة ضمن قطاع خدمات النقل والشحن، ليتم إدراج أسهمها اعتبارًا من يوم الأحد القادم 18 ديسمبر الجاري. وسبق أن قيدت لجنة قيد الأوراق المالية بالبورصة المصرية أسهم شركة بورسعيد لتداول الحاويات والبضائع مؤقتًا برأسمال 164.1 مليون جنيه، موزعًا على 32.8 مليون سهم بقيمة أسمية 5 جنيهات للسهم.

المصدر: البورصة