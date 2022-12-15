الهند الدولة الوحيدة التي اقترضت منها روسيا عام 2021

تدل معطيات البنك الدولي على أن الهند كانت الدولة الوحيدة التي زادت ديون روسيا منها في نتيجة العام الماضي.

ووفقا لبيانات هذا البنك، في عام 2021 كان هناك فقط 3 دائنين سياديين لروسيا في عام 2021 - الهند وفرنسا وكوريا الجنوبية.

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ويدل تقرير البنك الدولي على أن الدين السيادي الروسي أمام الهند نما خلال العام المذكور بمقدار 3.2 مرة، ووصل إلى 610 ملايين دولار.

وخلال ذلك، قدمت الهند القرض لروسيا لأول مرة مبلغ 190 مليون دولار في عام 2020.

ويؤكد تقرير البنك الدول، أن روسيا قلصت حجم ديونها أمام البلدين الآخرين المذكورين أعلاه. فقد انخفض الدين المستحق لكوريا الجنوبية بنسبة 20٪ - إلى 279.7 مليون دولار. أصبح هذا أدنى مستوى للدين منذ عام 1992.

وانخفض حجم الديون الترتبة لفرنسا بنسبة 34٪ - لتصل إلى 315.6 مليون دولار.

وينتمي حوالي 21٪ من الدين الخارجي لروسيا إلى حملة السندات، وقد انخفض هذا المؤشر في العام الماضي بنسبة 8.3٪ إلى 99.4 مليار دولار.

وتقع الحصة الرئيسية من الدين الخارجي لروسيا على عاتق الدائنين المؤسسيين الكبار غير المرتبطين بالدولة - فهم يمثلون 73.8٪ من جميع التزامات الديون. وارتفع هذا الدين بنسبة 3.6٪ العام الماضي، ليصل إلى 355.4 مليار دولار.

بشكل عام، بلغ إجمالي الدين الخارجي لروسيا 481.4 مليار دولار العام الماضي، بعد أن ارتفع بنسبة 4.4٪ على مدار العام.

المصدر: نوفوستي