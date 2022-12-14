مؤشرا البحرين العام والإسلامي يقفلان مرتفعين

أقفل مؤشر البحرين العام اليوم عند مستوى 1853.79 نقطة بارتفاع وقدره 1.39 نقطة عن معدل الإقفال السابق، وذلك عائد لارتفاع مؤشر قطاع المال وقطاع الصناعات وقطاع المواد الأساسية.

كما أقفل مؤشر البحرين الإسلامي عند مستوى 661.04 نقطة بارتفاع وقدره 0.39 نقطة عن معدل إقفاله السابق.

وبلغت كـمية الأسهـم المتداولة لهذا اليوم 674 ألف و857 سهم بقيمة إجمالية قدرها 239 ألف و484 دينار بحريني تم تنفيذها من خلال 45 صفقة.

وتركز نشاط المستثمرين في التداول على أسهم قطاع المال حيث بلغت قيمة أسهمه المتداولة ما نسبته 29.47% من القيمة الإجمالية للأوراق المالية المتداولة.

المصدر: بنا (وكالة أنباء البحرين)