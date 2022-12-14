قال السفير الإيراني في موسكو كاظم جلالي إن إيران تدرس إمكانية الإنتاج المشترك للسيارات مع روسيا.

وقال السفير خلال مؤتمر صحفي "فيما يتعلق بالإنتاج المشترك للسيارات، فإننا نناقش هذه القضية أيضا"، وأعرب عن أمله في أن يكون من الممكن تنفيذ هذه الخطط.

وأشار إلى أن شركتي صناعة السيارات الإيرانيتين الرئيسيتين "إيران خودرو" و "سايبا" شاركتا في معرض قطع غيار السيارات الذي جرى في موسكو في صيف عام 2022 وأجرتا محادثات مع الشركات الروسية.

وقال السفير إن الجانبين الإيراني والروسي يبحثان امكانية توريد السيارات الإيرانية إلى روسيا.

المصدر: نوفوستي