إيران تعلن عن خطوة مشتركة مع الصين بعد يومين من بيان صدر في السعودية وأثار إشكالا بين طهران وبكين

صرح وزير النفط الإيراني، جواد أوجي، بأن طهران وبكين وقعتا عددا من الاتفاقيات والمشاريع المشتركة، لتطوير حقول النفط والغاز.

ووفقا لوكالة "إرنا" الإيرانية، أبرمت هذه الاتفاقيات، خلال زيارة نائب رئيس الوزراء الصيني، هو تشون هوا، لطهران.

وأضافت، أن الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، ونائبه، محمد مخبر، عقدا اجتماعا، يوم الثلاثاء، مع هوا، ناقشوا خلاله زيارة الرئيس الصيني، شي جين بينغ، للرياض، وحيثيات اتفاقية الشراكة الاستراتيجية المشتركة بين طهران وبكين، والتعاون المشترك في تطوير حقول النفط والغاز، والاستثمارات المختلفة.

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جاءت هذه الزيارة، إثر الإشكال الذي حصل بين البلدين عقب البيان المشترك الذي أصدرته القمة العربية الصينية في الرياض الأسبوع الماضي، ويحتوي بعض البنود التي تنتقد سياسات إيران الخارجية، وتحديدا وضع الجزر المتنازع عليها مع الإمارات، وبرنامج إيران النووي.

ما أثار حفيظة طهران ودفع الخارجية الإيرانية لاستدعاء السفير الصيني لديها، احتجاجا على ذلك.

ومن جهته أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، أن العلاقات الصينية الإيرانية قائمة على أساس المصالح المشتركة، والاحترام المتبادل، لكن مصالح طهران ووحدة أراضيها ليست موضوعا للمساومة.

المصدر: نوفوستي