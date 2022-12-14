تركيا تطبق ضريبة جديدة في الفنادق التركية

ذكرت وسائل إعلام تركية أن تركيا ستفرض ضريبة بنسبة 2% على الإقامة في الفنادق وبيوت الضيافة والموتيلات والشقق والمنازل الداخلية وذلك اعتبارا من 1 يناير 2023.

وتم اعتماد الضريبة بناء على مقترح قدمته وزارة المالية في تركيا وبموجب قانون أقره البرلمان التركي في عام 2019.

وكان من المفترض أن يتم تطبيق الضريبة في أبريل 2020، لكن تم تأجيل الخطوة بسبب جائحة فيروس كورونا واحتجاجات أصحاب الفنادق، وفي ظل ذلك صرح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بأن تأجيل تطبيق الضريبة سيكون أحد الإجراءات لدعم صناعة السياحة.

وتم أخير تأجيل تطبيق قانون الضريبة الجديدة حتى 1 يناير 2023.

وسيتم فرض الضريبة (2%) على تكلفة الإقامة في المجمعات الفندقية فقط، ولن تطال الأنشطة في الفنادق مثل الحفلات والمؤتمرات.

المصدر: إنترفاكس