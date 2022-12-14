التضخم في المملكة المتحدة أفضل من التوقعات

تباطأ نمو التضخم السنوي في المملكة المتحدة خلال شهر نوفمبر الماضي إلى 10.7% من 11.1% تم تسجيلها في أكتوبر 2022، وفقا لمكتب الإحصاء الوطني (ONS).

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وذكر مكتب الإحصاء اليوم أن مؤشر أسعار المستهلك ارتفع بنسبة 10.7% في 12 شهرا حتى نوفمبر 2022، لينخفض من أعلى مستوى مسجل منذ 41 عاما عند 11.1% في أكتوبر الماضي.

كان معدل التضخم في نوفمبر 2022، أقل من نسبة الـ 10.9% التي توقعها خبراء اقتصاديون.

ويأتي ذلك بعد أن أعلنت الولايات المتحدة الثلاثاء انخفاض معدل التضخم لديها للمرة الثانية على التوالي.

وارتفعت أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة 7.1% في نوفمبر 2022، انخفاضا من 7.7% المسجلة في أكتوبر2022.

لكن مسؤولين بريطانيين قالوا إنه من السابق لأوانه القول بأن التضخم بلغ ذروته في المملكة المتحدة.

وتعرضت الحكومة البريطانية لانتقادات بسبب ارتفاع أسعار الكهرباء والغاز الطبيعي مع بدء فصل الشتاء.

وقال كبير الاقتصاديين في مكتب الإحصاء الوطني وال غرانت فيتزنر: "قد يقول البعض إن هذه هي الذروة. أعتقد أن هذا الحكم مبكر للغاية. رأينا انخفاضا واحدا فقط من أعلى مستوى منذ أربعين عاما، لذلك دعونا ننتظر بضعة أشهر".

ويراقب بنك إنجلترا(المركزي البريطاني) الاحصائيات عن كثب، وسيعقد اجتماعا قبل اتخاذ قرار حول سعر الفائدة غدا الخميس.

ورفع المركزي البريطاني سعر الفائدة الرئيسي إلى 3 بالمائة الشهر الماضي، وهي الزيادة الثامنة على التوالي منذ العام الماضي.

المصدر: أ ب