 
مباشر

أردوغان يعول على توريدات الغاز من تركمانستان عبر بحر قزوين

مال وأعمال

أردوغان يعول على توريدات الغاز من تركمانستان عبر بحر قزوين
Globallookpress IMAGO/Turkish presidency apaima
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/ud62

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أنه يعول على توريدات الغاز من تركمانستان إلى تركيا عبر بحر قزوين.

وقال أردوغان للصحفيين، يوم الثلاثاء، قبيل التوجه إلى تركمانستان للمشاركة في القمة الثلاثية التي ستشارك فيها كذلك أذربيجان، إن القمة "تهدف بين أمور أخرى إلى مناقشة قضايا الطاقة. وسيذهب معي وزير الطاقة".

إقرأ المزيد
أردوغان وبوتين يبحثان هاتفيا ملف الطاقة وقضايا إقليمية بينها ممر الحبوب ومكافحة الإرهاب
أردوغان وبوتين يبحثان هاتفيا ملف الطاقة وقضايا إقليمية بينها ممر الحبوب ومكافحة الإرهاب

وأضاف أردوغان: "توقعاتي تتمثل في توريدات الغاز التركماني إلى بلادنا عبر بحر قزوين".

وأشار كذلك إلى أهمية مشاركة الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف في القمة، الذي يعتزم أردوغان قضايا الطاقة معه أيضا.

المصدر: نوفوستي

مونديال قطر

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

الأرجنتين تبلغ نهائي بطولة كأس العالم "قطر 2022".. فيديو