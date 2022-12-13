أردوغان يعول على توريدات الغاز من تركمانستان عبر بحر قزوين

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أنه يعول على توريدات الغاز من تركمانستان إلى تركيا عبر بحر قزوين.

وقال أردوغان للصحفيين، يوم الثلاثاء، قبيل التوجه إلى تركمانستان للمشاركة في القمة الثلاثية التي ستشارك فيها كذلك أذربيجان، إن القمة "تهدف بين أمور أخرى إلى مناقشة قضايا الطاقة. وسيذهب معي وزير الطاقة".

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وأضاف أردوغان: "توقعاتي تتمثل في توريدات الغاز التركماني إلى بلادنا عبر بحر قزوين".

وأشار كذلك إلى أهمية مشاركة الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف في القمة، الذي يعتزم أردوغان قضايا الطاقة معه أيضا.

المصدر: نوفوستي