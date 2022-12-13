سوريا.. وزارة التجارة تحدد أسعار المحروقات

أصدر وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في سوريا، عمرو نذير سالم قرارا بتحديد أسعار المحروقات في البلاد.

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ونص قرار الوزير سالم على أن تكون الأسعار كالآتي:

- سعر مبيع مادة البنزين أوكتان 90 للمستهلك بسعر 3000 ليرة سورية للتر.

- سعر مبيع بنزين أوكتان 90 الحر 4900 ل.س للتر.

- سعر مبيع بنزين أوكتان 95 5300 ل .س للتر.

- سعر مبيع المازوت المدعوم الموزع من قبل شركة محروقات في جميع أنحاء سوريا للقطاعين العام والخاص بما فيها المؤسسة السورية للمخابز ومخابز القطاع الخاص المخصصة لانتاج الرغيف التمويني 700 ل.س للتر.

- سعر مبيع المازوت للفعاليات الاقتصادية من منشأ محلي 3000 ل. س للتر.

وأشار إلى أنه يتوجب على أصحاب محطات الوقود المخصصة لبيع هذه المواد الإعلان عن هذه الأسعار ونوعية المادة بشكل واضح ومقروء ضمن المحطات ، ويخضع مخالفو أحكام هذا القرار للعقوبات المنصوص عليها بالمرسوم التشريعي رقم 8 عام 2021.

المصدر: RT