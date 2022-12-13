مصنع Autotor للسيارات في كالينينغراد يستأنف العمل من جديد

صرح محافظ كالينينغراد، أنطون أليخانوف، بأن مصنع Autotor للسيارات، استأنف العمل وأبرم 3 اتفاقيات مع شركات صينية، وسينتج ما بين 1500 – 2000 سيارة بحلول نهاية العام.

وأوضح أليخانوف، عبر قناة "روسيا 24"، أن تجميع السيارات بدأ بالفعل منذ الأسبوع الماضي، وتم إصدار عدة مئات منها، ومن المخطط تصنيع ما بين 50 – 100 ألف سيارة بحلول نهاية العام 2023، وإذا ما تم إيجاد مستثمرين جدد، فقد يصل العدد إلى 220 ألف.

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كما أشارت إدارة Autotor، في وقت سابق، إلى أنها تعتزم إنشاء ورشات سباكة خاصة بها، لإنتاج الصفائح اللازمة لهياكل السيارات، وتوفير الطواقم اللازمة لذلك، للاستغناء عن استيرادها من الخارج.

المصدر: وكالات