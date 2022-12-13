أكبر عملية نزوح من سوق العملات الرقمية

شهدت بورصات العملات الرقمية في الأيام الـ30 الماضية أكبر عملية نزوح في التاريخ، حيث تم خروج عملات رقمية بأكثر من 3 مليارات دولار.

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ووفقا للبيانات فقد تم سحب قرابة 200000 عملة بيتكوين من بورصات العملات الرقمية في آخر 30 يوما بقيمة تعادل 3.4 مليار دولار.

ويأتي ذلك بعد أن أعلنت بورصة العملات المشفرة FTX في منتصف الشهر الماضي إطلاق إجراءات الإفلاس في الولايات المتحدة، كما قرر رئيسها التنفيذي سام بانكمان فرايد التنحي، بعد أزمة سيولة ضربت منصة العملات المشفرة.

وأمس أفادت وسائل إعلام بأنه تم اعتقال سام بانكمان-فرايد بعد أن وجه المدعون العامون الأمريكيون اتهامات جنائية ضده.

وبحسب المعطيات الأولة فإن إفلاس بورصة العملات المشفرة FTX ترك ما لا يقل عن مليون مودع غير قادرين على الوصول إلى أموالهم.

المصدر: وكالات