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الرئيس بوتين يدشن مجموعة من مشاريع النقل في مختلف أنحاء روسيا

مال وأعمال

الرئيس بوتين يدشن مجموعة من مشاريع النقل في مختلف أنحاء روسيا
Sputnik
صورة من الأرشيف - الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
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دشن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، عبر تقنية الفيديو اليوم الثلاثاء، 3 طرق سيارات، حيث تم افتتاح حركة المرور على 3 مقاطع من الطريق السريع M-12 بين موسكو وقازان ويكاترينبورغ.

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وقام الرئيس الروسي بافتتاح المقاطع الثلاثة من الطرق السريعة في مقاطعتي فلاديمير وسفيردلوفسك.

وشارك في مراسم تدشين الطرق الرئيسية نائب رئيس الوزراء الروسي مارات خوسنولين ورئيس الشركة الروسية المسؤولة عن الطرق السريعة "أفتودور" فياتشيسلاف بيتوشينكو.

كذلك تم اليوم تدشين مقطع من الطريق السريع M-4، تحديدا في مقاطعة فورونيج، وعقدة مواصلة عند تقاطع الطريق السريع M-8 مع شبكة الطرق لمدينة ميتيشيا، التي تبعد عدة كيلومترات عن العاصمة موسكو.

وفي أوسيتيا الشمالية تم تدشين نفق بطول 0.5 كيلومتر يصل إلى مجمع "ماميسون" الترفيهي، كما تم افتتاح اليوم في أوسيتيا الشمالية مبنى جديد في مطار فلاديكافكاز الدولي.

كما أيد الرئيس الروسي مقترحا لتسمية الطريق السريع M-12 بين موسكو وتيومين (مدينة في غرب سيبيريا على نهر تورا) اسم "فوستوك"، الطريق الدولي من سان بطرسبورغ إلى فلاديفوستوك اسم "روسيا".

المصدر: تاس

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