الحكومة المصرية تكشف حقيقة منع دخول بعض السلع للبلاد

كشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء في مصر، حقيقة مانشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، بشأن إصدار قرار بحظر دخول بعض واردات السلع إلى مصر.

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وبدوره، تواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مع وزارة التجارة والصناعة، التي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لحظر دخول بعض واردات السلع إلى مصر، وأنه لم يصدر أي قرار بحظر أو منع الاستيراد في ظل التزام مصر بقواعد التجارة الدولية، حيث يتم السماح بالإفراج عن مختلف السلع المستوردة ودخولها إلى مصر، وذلك بعد خضوعها للفحص للتأكد من مطابقتها للشروط والمواصفات القياسية المقررة، مُهيبة بالمواطنين عدم الانسياق وراء تلك الأكاذيب، مع استقاء المعلومات من مصادرها الموثوقة.

وناشد مركز معلومات مجلس الوزراء، جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي، بتحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر ‏معلومات لا تستند إلى أي حقائق، والتي تستهدف إثارة البلبلة بين أوساط الرأي العام.

المصدر: RT