ميزانية قطر تسجل فائضا في الربع الثالث من 2022

سجلت ميزانية دولة قطر في الربع الثالث من عام 2022 فائضا بقيمة 30.1 مليار ريال، مقابل فائض قدره 0.9 مليار ريال قطري في الفترة المقابلة من عام 2021.

وأظهرت بيانات وزارة المالية القطرية إن الإيرادات العامة سجلت في الربع الثالث من العام الجاري نموا بنسبة 74.6% على أساس سنوي، إلى 81.9 مليار ريال، منها 76.3 مليار ريال إيرادات النفط الخام والغاز الطبيعي المسال.

وسجلت النفقات العامة بنهاية سبتمبر 2022 زيادة بنسبة 12.6% على أساس سنوي، إلى 51.8 مليار ريال، من بينها 36 مليار ريال نفقات جارية ومشروعات رئيسية.

المصدر: cnbc