مستثمر أمريكي شهير يشجع الاستثمار في روسيا ويصفه بالمربح

صرح المستثمر الأمريكي الشهير جيم رودجرز، بأن الاستثمار في روسيا وأوكرانيا يمكن أن يكون مربحا، ويجب أن يفكر فيه المستثمرون غير الخاضعين للعقوبات الغربية في الوقت الحالي.

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وقال المستثمر الأمريكي: "إذا كنت تستثمر في بلد يوجد فيه عمل عسكري أو حرب أهلية خاصة تقترب من نهايتها فيمكنك كسب الكثير من المال. لا يمكنني الاستثمار في أوكرانيا أو روسيا في الوقت الحالي، لكنني أرغب بالتأكيد في ذلك".

وأشار المستثمر إلى أن ممثلي تلك الدول التي لا تخضع لتأثير العقوبات المناهضة لروسيا يجب أن يفكروا "الآن" في إمكانية الاستثمار في روسيا.

ووفقا للمستثمر فقد اضطر العديد من المستثمرين الغربيين إلى مغادرة السوق الروسية "بسبب حكوماتهم".

وجيم رودجرز هو أحد أشهر المستثمرين في العالم، وهو المؤسس المشارك لصندوق الاستثمار الكمي مع الملياردير جورج سوروس، وهو مؤلف لعدد من الكتب في مجال الاستثمار. وعلى اسمه تم إطلاق تسمية مؤشر رودجرز الدولي للسلع RICI.

المصدر: نوفوستي