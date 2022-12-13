أسعار النفط تواصل الصعود في ظل إغلاق "كيستون"
واصلت أسعار النفط ارتفاعها، في تعاملات اليوم الثلاثاء، في ظل تعليق خط أنابيب "كيستون" مما زاد المخاوف بشأن نقص محتمل في الإمدادات في الولايات المتحدة.
وبحلول الساعة 10:01 بتوقيت موسكو، جرى تداول العقود الآجلة للخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" عند 74.16 دولار للبرميل، بزيادة نسبتها 1.35% عن سعر التسوية السابق.
وتم تداول العقود الآجلة للخام العالمي مزيج "برنت" عند 79.14 دولار للبرميل، بارتفاع نسبته 1.47% عن سعر الإغلاق السابق، وفقا لبيانات موقع "بلومبرغ".
وكان الخامان قد صعدا في تعاملات أمس الاثنين بأكثر من 2%.
وتواصل شركة "تي سي إنرغي كورب" العمل على إعادة تشغيل خط أنابيب "كيستون" المغلق الذي يربط الحقول في كندا بالمصافي على ساحل الخليج الأمريكي.
المصدر: برايم + بلومبرغ