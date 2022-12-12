الهند تنتقل إلى بالروبية في التعامل التجاري مع روسيا

صرح المدير العام لاتحاد منظمات التصدير الهندية أجاي ساهي، لصحيفة "مينت"، بأنه اعتبارا من الأسبوع المقبل ستبدأ الهند في تسوية الحسابات مع روسيا بالروبية.

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وقال المسؤول: "تم حل عدد من القضايا. بدأ المصدرون والمستوردون في التقدم إلى البنوك لفتح حسابات (بالروبية)، من المتوقع إجراء تسويات تجارية مع روسيا بموجب نظام الدفع الجديد اعتبارا من الأسبوع المقبل لبعض العمليات".

ووفقا للمسؤول فإن خمسة أو ستة بنوك في الهند تلقت إذنا بفتح حسابات مراسلة خاصة لتسوية العلامات التجارية، وقال: "على سبيل المثال، تم فتح ستة حسابات في IndusInd ما يعني أن ستة بنوك روسية مختلفة فتحت حسابات مع هذا البنك".

وفي أوائل نوفمبر الماضي، سمحت الحكومة الهندية باستخدام العملة الوطنية في تسويات التجارة الدولية، كما أن البنك المركزي الهندي أصدر تعميما موازيا في منتصف يوليو، ووفقا له يجب على المستوردين الهنود دفع ثمن السلع أو الخدمات بالروبية.

المصدر: نوفوستي