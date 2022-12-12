الاتحاد الأوروبي يوافق على زيادة السقف المالي لصندوق "السلام"

وافق مجلس الاتحاد الأوروبي على زيادة سقف التمويل لصندوق "السلام" الأوروبي بمقدار ملياري يورو للعام 2023، علما أن هذا الصندوق يدفع إمدادات الأسلحة إلى كييف.

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وجاء ذلك في بيان لمجلس الاتحاد الأوروبي الذي نشر يوم الاثنين.

وقال البيان إن "وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي توصلوا إلى قرار سياسي برفع سقف تمويل صندوق السلام الأوروبي لعام 2023 بمقدار ملياري يورو، مع إمكانية زيادات أخرى بعد ذلك".

ووفقا للبيان فإنه سيتم الموافقة على القرار بشكل نهائي مطلع عام 2023.

وفي شهر نوفمبر الماضي، أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، أن الاتحاد الأوروبي رصد "قروضا ميسرة جدا" لأوكرانيا بقيمة 18 مليار يورو للعام 2023.

المصدر: تاس