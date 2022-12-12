رئيسة المفوضية الأوروبية تحذر من أن الاتحاد الأوروبي سيواجه عجزا في الغاز

حذرت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، في مؤتمر صحفي، من أن الاتحاد الأوروبي قد يواجه نقصا يصل إلى 30 مليار متر مكعب من مادة الغاز العام المقبل.

إقرأ المزيد

وقالت المسؤولة الأوروبية في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس وكالة الطاقة الدولية فاتح بيرول: "أعلم من بياناتك (وكالة الطاقة الدولية) أنه على الرغم من الإجراءات التي نتخذها، فقد نواجه نقصا يصل إلى 30 مليار متر مكعب من الغاز العام المقبل".

وأضافت: "أنا واثقة من أننا سنوفر هذه الكميات من (إمدادات) الغاز الطبيعي المسال العام المقبل، كما لدينا هذا العام ما يصل إلى 130 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي المسال".

وأشارت إلى أنه يجب على الاتحاد الأوروبي تكثيف العمل مع الشركاء الدوليين لتوفير هذه الكميات من الغاز. كما أعربت عن آملها في أن تتمكن دول الاتحاد الأوروبي من الاتفاق على سقف أسعار الغاز في الأيام المقبلة.

من جهته، أفاد رئيس وكالة الطاقة الدولية فاتح بيرول، بأن أوروبا تواجه أزمة كبيرة ومتنوعة بسبب إمدادات الغاز، وأشار إلى أن أوروبا قد تتجاوز الشتاء الحالي بأقل أضرار ممكنة، لكنه أكد أن "الأزمة لم تنته بعد وشتاء العام القادم يحتمل أن يكون أصعب من الشتاء الحالي".

المصدر: نوفوستي