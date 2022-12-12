شركة "توتال" تكشف عن موعد التنقيب عن الغاز في لبنان

أفادت شركة "توتال إنرجيز"، اليوم الاثنين، بأنها ستعمل على بدء التنقيب في إطار مشروعها للغاز البحري في البلوك رقم 9 في لبنان اعتبارا من العام المقبل.

واستقبل رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة "توتال إنرجيز" باتريك بوياني، وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، وليد فياض، في مقر الشركة.

وبحسب بيان صدر عن الشركة فقد ناقش الجانبان في اللقاء أنشطة الشركة في لبنان، حيث أكد بوياني أنه قد تم تجهيز الفرق المسؤولة عن عمليات الحفر في الرقعة رقم 9.

وأشار البيان الى أنه "حتى يومنا هذا، بالإضافة إلى مدير العمليات، يشارك أكثر من 10 أشخاص في التحضير للبئر. وبحلول نهاية شهر مارس (2023)، سيصل عدد الفريق الذي يتم تجهيزه في بيروت إلى أكثر من 20 موظفا. وقد تم إطلاق المناقصة للإستحصال على سفينة الحفر، ومن المفترض أن تؤدي إلى إختيار السفينة في الربع الأوّل من العام 2023. كما أرسلت طلبات مسبقة لموردي المعدات اللازمة للبئر. وبالتوازي يتم تجهيز قارب من أجل المساهمة في الدراسات البيئية التي ستنتهي في أواخر شهر يونيو 2023".

وأكد البيان أن "فرق "توتال إنرجيز" تعمل بالتعاون مع هيئة إدارة قطاع البترول على التحضير للبئر من أجل استكمال الحفر في أقرب وقت ممكن في العام 2023".

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام