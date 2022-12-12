قرار سعودي جديد بشأن دخول المسافرين إلى قطر

أعلنت السلطات السعودية، أمس الأحد، عن عدد من المتطلبات الإلزامية التي تسمح بدخول المسافرين إلى قطر عبر منفذ سلوى البري الحدودي بين البلدين.

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ونشرت منصة التواصل الموحدة لضمان سلاسة رحلة الراغبين في حضور مباريات مونديال 2022 من داخل السعودية "حاضرين"، توضيحا على صفحتها في "تويتر"، مشيرة إلى أنه سيتم إعادة الأشخاص الذين لم يستوفوا المتطلبات اللازمة لدخول قطر.

ووفقا لـ"حاضرين"، يستوجب الحصول على بطاقة "هيا" لدخول قطر في حال كانت مهنة المقيم "غير معتمدة" لدى السلطات القطرية.

أما بالنسبة للمقيمين في دول "مجلس التعاون الخليجي"، يجب أن تكون مهنة الراغب في دخول قطر بدون "هيا" من المهن المعتمدة لدى وزارة الداخلية القطرية.

وعلى الراغبين في دخول قطر بالسيارات الخاصة بهم "الحصول على تصريح دخول مؤكد للمركبة". وفي حال الوصول لمنفذ سلوى بدون تصريح أو تصريح غير مؤكد سيتم "إعادة المركبة".

ننبه جميع المسافرين إلى #قطر عبر منفذ سلوى البري، أنه سيتم إعادة المسافرين الذين لا يستوفون المتطلبات الموضحة في التصميم.



موقع وزارة الداخلية القطرية:https://t.co/r0ZTE8wlTs



موقع حجز الحافلات:https://t.co/3rN3ruJChH#حاضرينpic.twitter.com/IeMJeoqTlD — حاضرين (@HereForYou_SA) December 11, 2022

وفيما يخص الراغبين في دخول قطر عن طريق الحافلة، فلابد من وجود "حجز مؤكد" للحافلة، وفي حال عدم توفر ذلك سيتم "إعادة المسافر".

وفي 6 ديسمبر، أعلنت قطر إلغاء شرط الحصول على بطاقة "هيا" لدخول مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والمقيمين فيها، "للاستمتاع بالأجواء المصاحبة لكأس العالم".

وفي 8 ديسمبر الجاري، كشف تقرير للجنة المنظمة لكأس العالم لكرة القدم أن "قطر استقبلت أكثر من 765 ألف زائر خلال أول أسبوعين من البطولة، وهو أقل من توقعات الدولة المضيفة بتدفق 1.2 مليون زائر خلال البطولة التي تستمر لمدة شهر".

بيان صحفي بشأن إلغاء شرط الحصول على #بطاقة_هيا لدخول دولة #قطر لمواطني ومقيمي دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، غير حاملي تذاكر المباريات #الداخلية_قطر#كأس_العالم_2022#قطر2022pic.twitter.com/5lUixUtol7 — وزارة الداخلية - قطر (@MOI_Qatar) December 6, 2022

المصدر: RT+ وكالات