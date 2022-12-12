تركيا والإمارات وجورجيا تتصدر وجهة المستثمرين الروس في قطاع العقارات

تصدرت تركيا والإمارات وجورجيا تصنيف الدول الأكثر شعبية بالنسبة للمستثمرين الروس في العقارات الأجنبية، وفقا لبيانات نشرتها الشركة العقارية "ترانيو".

وبحسب البيانات الأولية لنتائج هذا العام فإن "الوجهات الخمس الأكثر شعبية للمستثمرين الروس هي تركيا (24% من الطلبات) والإمارات العربية المتحدة (10%) وجورجيا (9%) وإسبانيا واليونان (8% لكل منهما)".

كما جاءت قبرص وتايلاند والجبل الأسود (مونتينيغرو) وفرنسا وإندونيسيا، في المراكز العشرة الأولى في هذه القائمة.

وتجدر الإشارة إلى أنه خلال 11 شهرا زاد طلب الروس على العقارات في الخارج أكثر من معظم بلدان رابطة الدول المستقلة الأخرى بنسبة 89%.

وقالت شركة "ترانيو" إن المشترين الروس غالبا ما يختارون العقارات لأغراض الاستثمار.

وأشارت إلى أن أكثر من ثلث الطلبات في دبي (36%) كانت على العقارات بهدف الإيجار أو المباني الجديدة لإعادة البيع.

المصدر: تاس