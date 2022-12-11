الرياض: لا تغيرات تذكر في الأسواق بعد فرض سقف سعر للنفط الروسي

قال وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان في منتدى بالرياض إنه لا توجد حتى الآن نتائج ملحوظة من فرض سقف على أسعار النفط الروسي.

ونقلت منصة "طاقة" عن الوزير قوله: "أما بالنسبة لسقف أسعار النفط الروسي الذي دخل حيز التنفيذ في 5 ديسمبر، فلا توجد نتائج واضحة لهذا الإجراء حتى الآن. كما لا يوجد يقين تام بأن هذا سيتم تنفيذه".

ووفقا للوزير، "من الضروري أيضا مراعاة رد فعل موسكو على هذه العقوبات عند النظر للأوضاع في أسواق النفط العالمية". وأشار إلى أن "هذه التدابير التقييدية تستخدم لأغراض سياسية وليس من الواضح بعد ما إذا كانت ستنجح في تحقيق أهدافها".

في الوقت نفسه، أشار بن سلمان إلى عدد من العوامل التي ستستمر في التأثير على أسواق النفط. ومن أبرزها، التدابير ضد كوفيد -19 في الصين.

منذ 5 ديسمبر، دخلت عقوبات النفط الغربية حيز التنفيذ: توقف الاتحاد الأوروبي عن استقبال المواد الخام الروسية المنقولة عن طريق البحر، وفرضت دول مجموعة الـ 7 وأستراليا والاتحاد الأوروبي حدا لسعر النفط الروسي المنقول بحرا عند حد 60 دولارا للبرميل. وبخلاف ذلك سيحظر نقل وتأمين النفط.

وقال نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك، تعليقا على هذا القرار، إن موسكو لن تقبل بسقف لأسعار النفط، حتى لو اضطرت إلى خفض الإنتاج.

المصدر: ريا نوفوستي