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تفاصيل إنشاء أول مصنع من نوعه في مصر وتصدير إنتاجه للخارج

مال وأعمال

تفاصيل إنشاء أول مصنع من نوعه في مصر وتصدير إنتاجه للخارج
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كشف خبير تصدير البطاطس والخضروات في مصر بلال ياسين، عن تفاصيل إنشاء أول مصنع في مصر لتصدير بودرة البطاطس، بطاقة 30 ألف طن.

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وأوضح أنه سيتم توجيه تصديره لكل أسواق العالم، مؤكدا أنه ينتج ويصدر البطاطس المجمدة ونصف المقلية، بخلاف الفراولة والخضروات، من مصر لكل أسواق العالم.

وأوضح أنه يصدر 5 آلاف طن من الفراولة كتوريدات من المزارعين لأسواق روسيا وأوروبا والدول العربية.

وأضاف ياسين، خلال لقائه ببرنامج "الجدعان"، المذاع على قناة "القاهرة والناس 2"، أنه بدأ في إنشاء أول مصنع في مصر لإنتاج بودرة البطاطس، بطاقة 30 ألف طن، ويوجد به محطة طاقة شمسية، بخلاف محطة بوتاغاز لتحويل مخلفات المصنع لسماد سائل.

المصدر: المصري اليوم

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