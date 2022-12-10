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واشنطن تلتمس من اليابان تعاونا لمنع الصين من إعداد أشباه الموصلات

مال وأعمال

واشنطن تلتمس من اليابان تعاونا لمنع الصين من إعداد أشباه الموصلات
Gettyimages.ru
صناعة أشباه الموصلات
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طلبت السلطات الأمريكية بشكل مباشر من الحكومة اليابانية التعاون في الحؤول دون تمكّن الصين من تطوير أشباه الموصلات العالية التقنية.

وذكرت وكالة أنباء "كيودو" اليوم السبت نقلا عن مصادر، أن وزيرة التجارة الأمريكية جينا ريموندو توجهت إلى وزير الاقتصاد الياباني ياسوتوشي نيشيمورا خلال اتصال هاتفي يوم الجمعة بطلب من هذا القبيل.

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هذا وكشفت الولايات المتحدة في أكتوبر الماضي عن مجموعة من ضوابط التصدير ضد الصين فيما يتعلق بمعدات تطوير وإنتاج أشباه الموصلات وأشباه الموصلات نفسها، التي يمكن استخدامها لإنشاء أنظمة ذكاء اصطناعي وتقنيات متقدمة في المجال العسكري.

يُشار إلى أن واشنطن تخشى أن تكون هناك ثغرات في ضوابط التصدير في حال واصلت اليابان وهولندا، اللتان تحتلان الصدارة في العالم في مجال معدات تصنيع أشباه الموصلات، عمليات الشحن إلى الصين، بحسب "كيودو".

وفي الوقت نفسه، تخشى طوكيو أن يؤدي فرض قيود تصدير مماثلة من قبل اليابان إلى رد فعل سلبي من بكين، الأمر الذي سيعقّد التعاون بين البلدين.

الجدير بالذكر أنه في أكتوبر، منعت الولايات المتحدة 28 شركة تكنولوجيا صينية من الوصول إلى رقائق أشباه الموصلات الأمريكية الصنع حول العالم.

المصدر: تاس

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