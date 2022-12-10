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مصر: إلغاء جميع الرسوم على المشغولات الذهبية المصدرة للخارج

مال وأعمال

مصر: إلغاء جميع الرسوم على المشغولات الذهبية المصدرة للخارج
Globallookpress
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أعلن وزير التموين والتجارة الداخلية في مصر علي المصيلحي، رفع كل الرسوم على تصدير المشغولات الذهبية خلال الفترة المقبلة، في إطار توجيهات القيادة السياسية للنهوض بصناعة الذهب.

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وخلال افتتاح النسخة الثانية لمعرض "نبيو للذهب والمجوهرات"، أوضح المصيلحي أن هذه الخطوة تهدف إلى زيادة صادرات مصر من الذهب، لتشمل السبائك والمشغولات الذهبية، التي تعطي قيمة مضافة للمنتج، كما أنها تساعد على الترويج للمنتج المصري في الأسواق الخارجية، الذي حقق نقلة موضعية لصناعة الذهب والفضة.

وأشار وزير التموين إلى أن معرض نبيو خلال هذا العام، شهد مشاركة شركات محلية ودولية من الإمارات والهند، بالإضافة إلى إيطاليا، التي لا يقتصر التعاون معها على الصناعات الحرفية فقط، بل يشمل كل المجالات، لافتا إلى أنه خلال فعاليات المعرض، سيتم تقديم عرض مفصل لمكونات مدينة الذهب.

المصدر: "الوطن"

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