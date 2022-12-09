بوتين: الوضع الاقتصادي في روسيا أفضل مما هو عليه في العديد من البلدان الأخرى

أشار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى أن روسيا تشهد بالفعل تباطؤا اقتصاديا، لكن الوضع الاقتصادي في روسيا أفضل مما هو عليه في العديد من البلدان الأخرى.

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وقال بوتين في مؤتمر صحفي عقد في ختام اجتماع قادة دول الاتحاد الاقتصادي الأوراسي في عاصمة قيرغيزستان بيشكيك: "عندما توقعوا لنا حدوث ركود اقتصادي بنسبة 20% في روسيا، كان هناك ركود، لكن 2.9% بالطبع فرق كبير. ونحن نفهم أن أولئك الذين توقعوا مثل هذا التطور للأحداث بالنسبة لنا كانوا مخطئين إلى حد كبير. القول بأننا نقوم بعمل جيد جدا ربما يكون أمرا ليس في محله لكن الوضع أفضل حقا مما هو عليه في العديد من البلدان الأخرى".

وأشار إلى أن التضخم الآن في روسيا عند 12% ويتوقع أن يكون في 2022 ككل عند 12.2% - 12.3% فيما يبلغ المؤشر مستوى 17% و20% في بعض الدول الأوروبية.

كذلك لفت إلى أن معدل البطالة في روسيا يبلغ 3.9%، ما يعني أن الأيدي العاملة بما في ذلك من دول الاتحاد الاقتصادي الأوراسي مطلوبة في روسيا.

وعقد اليوم في عاصمة قيرغيزستان بيشكيك اجتماع قادة دول الاتحاد الاقتصادي الأوراسي بمشاركة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ورئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان، والرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، ورئيس كازاخستان قاسم جومارت توكايف، ورئيس قرغيزستان صادر جباروف، ورئيس مجلس إدارة اللجنة الاقتصادية الأوراسية ميخائيل مياسنيكوفيتش.

المصدر: نوفوستي