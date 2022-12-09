مؤتمر صحفي للرئيس الروسي في ختام قمة الاتحاد الاقتصادي الأوراسي في بيشكيك

عقد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، مؤتمرا صحفيا في ختام قمة الاتحاد الاقتصادي الأوراسي في عاصمة قيرغيزستان بيشكيك.

بوتين: نبذل كل الجهود الممكنة للحركة الحرة لرؤوس الأموال والبضائع، هذا مهم لنا ولشركائنا في الاتحاد الاقتصادي الأوراسي.

بوتين: هناك تراجع اقتصادي في روسيا، لكن الوضع أفضل من العديد من البلدان الأخرى.

بوتين: ارتفاع الروبل أمر جيد بالنسبة لدول الاتحاد الاقتصادي الأوراسي.

بوتين: معدل البطالة في روسيا يبلغ 3.9% وهو ما يعني أن الأيدي العاملة بما في ذلك من دول الاتحاد الاقتصادي الأوراسي مطلوبة في روسيا.

بوتين: آفاق التنمية في الاتحاد الاقتصادي الأوراسي جيدة، وتم الاتفاق على إنشاء آلية لدعم الأنشطة التعاونية في قطاع الصناعة.

بوتين: أسعار الغاز ترتفع في أوروبا وهو ما يمنح دول الاتحاد الاقتصادي الأوراسي التنبؤ باقتصادهم بفضل ذلك.

بوتين: الاتصالات بين استخبارات روسيا والولايات المتحدة مستمرة ولم تتوقف يوما، وتبادل السجناء تولته هيئة الأمن الفدرالية.

بوتين: السقف المقترح لسعر النفط الروسي لا يؤثر على روسيا.

بوتين: تحديد سقف لسعر النفط سيضرب الدول التي فرضته ونحن نبيع نفطنا بسعر مقارب له ولا خوف على عائداتنا المالية.

بوتين حول سقف أسعار النفط: لا قرارات حتى الآن، والقرارات الفعلية ستصدر في مرسوم رئاسي خلال أيام.

بوتين: كل الإنسانية أصبحت قلقة بشأن ما سيحدث بكوكبنا.

بوتين: خلال عملية التسوية سيكون على جميع المشاركين في هذه العملية الموافقة على الواقع على الأرض.

يتبع..