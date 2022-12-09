روسيا.. صعوبات في عمل تطبيقات مصرفية وشبكات التواصل الاجتماعي

واجه عملاء العديد من البنوك الكبرى، مثل "سبيربنك" و"ألفا بنك"، في روسيا صعوبة في عمل تطبيقات الموبايل لهذه المصارف، كذلك اشتكى رواد شبكات اجتماعية من صعوبات في عمل مواقع الشبكات.

وأفادت صحيفة "كوميرسانت"، في تقرير لها، بأن عملاء ثلاثة بنوك روسية على الأقل وهي "تينكوف" و"ألفا بنك" و"رايفايزن" واجهوا مشاكل عند محاولة الدخول إلى تطبيق الموبايل.

وأضافت الصحيفة الروسية أن مستخدمي الهواتف المحمول ورواد شبكة "ف كونتاكت" للتواصل الاجتماعي كذلك أبلغوا عن حالات فشل الاتصال.

ووفقا لخدمة Downdetector تمت ملاحظة قفزة في وقت زمني واحد في شكاوي عملاء "سبيربنك" و"ف كونتاكت" والعديد من مشغلي الهاتف المحمول.

إلا أن عمل تطبيق المصرف الروسي "سبيربنك" للهاتف المحمول استأنف بعد تعطل دام فترة وجيزة.

بالإضافة إلى ذلك أبلغ موقع "أر بي كا" الاقتصادي عن أعطال تواجهها شركة الطيران الروسية S7 في نظام تسجيل المسافرين في المطار.

كذلك أفادت أنباء في وقت سابق بأن البنك الروسي "في تي بي" VTB تعرض في 6 ديسمبر الجاري لهجوم DDOS غير مسبوق.

وتم التأكيد على أن البنك "في تي بي" صمد في وجه التهديد السيبراني، مع الإشارة إلى أن المستخدمين واجهوا صعوبات مؤقتة في عمل تطبيق البنك.

المصدر: وكالات روسية