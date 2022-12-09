سابقة تاريخية..أول عملة أمريكية بتوقيع امرأتين (صورة)

أزيح الستار عن الأوراق النقدية الأمريكية الأولى المطبوعة بتوقيع امرأتين، في سابقة تحدث للمرة الأولى في تاريخ أمريكا، وأقيم الحدث الأول من نوعه في فورت وورث في تكساس.

وأعلنت وزيرة الخزانة الأمريكية، جانيت يلين، عن سابقة في التاريخ الأمريكي بعدما كشفت لأول مرة على الإطلاق عن عملة بقيمة 5 دولارات تحمل توقيع امرأتين.

وسيظهر توقيع يلين إلى جوار توقيع لين ماليربا، أمينة صندوق الخزانة الأمريكية، وأول أمريكية من السكان الأصليين تتولى ذلك المنصب.

ومزحت يلين، بشأن الخط السيء لبعض الذكور السابقين الذين تولوا منصبها، وقالت "أعترف أنني قضيت بعض الوقت أتمرن على توقيعي".

وكم جانبها أضافت ماليربا التي سافرت مع يلين إلى مكتب صك وطبع العملة في فورت وورث بولاية تكساس لتقديم توقيعيهما، قائلة "توقيع امرأتين على العملة لأول مرة، حدث هائل بحق".

وقعت الاثنتان عملات نقدية جديدة من فئتي الدولار والخمسة دولارات، والتقطت صورهما مع نماذج لتوثيق اللحظة التاريخية.

من المقرر أن يتم تداول العملات الجديدة العام المقبل.

New bills just dropped.@BEPgov has started producing the first dollars featuring signatures of Secretary Janet Yellen and Treasurer Chief Lynn Malerba. The banknotes mark the first time that U.S. currency features the signature of a woman Treasury Secretary. pic.twitter.com/DVSQVnyTrU — Treasury Department (@USTreasury) December 8, 2022

Treasury Secretary Janet Yellen helped mark a milestone in U.S. history when she held up a newly minted $5 bill signed for the first time ever by two women: https://t.co/sGUrJkswaf 👏👏



Her signature is alongside that of U.S. Treasurer Lynn Malerba. pic.twitter.com/91PlnTM0lX — Local 12/WKRC-TV (@Local12) December 8, 2022

US Treasury Secretary Janet Yellen traveled to Texas today to mark an important and historic milestone, to see the printing of $1 and $5 bills with her signature for the first time.https://t.co/keXUkYseLK — KSL 5 TV (@KSL5TV) December 8, 2022

المصدر: أسوشيييتيد بريس