إغلاق خط أنابيب "كيستون" لنقل النفط بين كندا والولايات المتحدة

أعلنت شركة "تي سي اينرجي" الكندية اليوم الخميس أنها أغلقت بشكل موقت خط أنابيب "كيستون" لنقل النفط بين كندا والولايات المتحدة بعد اكتشاف تسرب بين ولايتي كنساس ونبراسكا.

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وفي بيان لها، أوضحت الشركة أنها "استنفرت أشخاصا ومعدات" في أعقاب "تسرب مؤكد للنفط في مجرى مائي" في مقاطعة واشنطن، على بعد حوالي 32 كيلومترا جنوب قرية ستيل سيتي في ولاية نبراسكا، إذ ينقل خط الأنابيب النفط الخام من كندا إلى مصاف في وسط الولايات المتحدة الغربي وساحل الخليج الأمريكي حيث تتم معالجته لاستخراج البنزين ومنتجات نفطية أخرى.

وأضاف بيان الشركة: "تم عزل الجزء المتضرر ونشر عوائق عائمة" للسيطرة على التسرب، وأن "النظام لا يزال مغلقا حيث أن أطقمنا تعمل بفاعلية على احتواء النفط وسحبه"، في حين بدأت الاستجابة الطارئة أمس الأربعاء قرابة الساعة الثامنة مساء بالتوقيت المحلي بعد صدور تنبيهات ورصد انخفاض في الضغط في نظام خط الأنابيب.

وارتفعت أسعار النفط في البداية بعد الأنباء عن إغلاق الخط، لكنها تراجعت لاحقا إلى الخانة السلبية.

المصدر: "فرانس برس"