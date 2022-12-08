"فاينانشيال تايمز": الغرب يتهم تركيا بتعطيل إمدادات نفط البحر الأسود

اتهم مسؤولون غربيون تركيا بتعطيل إمدادات النفط الخام من البحر الأسود، مشيرين إلى أنه لا يوجد سبب لعرقلة حركة السفن في المضايق التركية، بحسب ما ذكرته صحيفة "فاينانشيال تايمز".

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ووفقا لتقرير الصحيفة فإن المسؤولين الغربيين يرون أنه يجب السماح للسفن، التي تنقل معظم النفط من كازاخستان، بالمرور من تلك المضايق.

ونقلت الصحيفة عن مسؤول غربي: "يبدو أن جميع ناقلات النفط الخام البالغ عددها 20 ناقلة التي تنتظر عبور المضيق التركي، باستثناء واحدة تحمل النفط الكازاخستاني، هذه الشحنات لا تخضع لقرار سقف الأسعار (على النفط الروسي)، ولا ينبغي أن يكون هناك تغيير في وضعها التأميني".

وزعم المسؤول أن "الاضطرابات في إمدادات النفط الخام ليست نتيجة وضع سقف سعري (لبرميل النفط الروسي)، بل نتيجة لقرارات أنقرة".

وفي وقت سابق، أوضح نائب وزير الخزانة الأمريكي، والي أديمو في محادثة مع مسؤول تركي، أن السقف الذي تم وضعه لبرميل النفط الروسي لا يتطلب عمليات فحص إضافية للسفن في المياه الإقليمية التركية.

من جهته أعرب نائب وزير الخارجية الروسي، ألكسندر غروشكو، عن قلق بلاده حول الوضع قبالة سواحل تركيا، حيث تراكمت ناقلات النفط الروسية، وقال: "الآن تتم مناقشة هذه المشكلة من خلال شركات النقل والتأمين، ولكن يمكن أيضا طرحها على المستوى السياسي".

المصدر: نوفوستي