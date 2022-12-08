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السعودية تكشف عن حجم استثماراتها وودائعها في مصر

مال وأعمال

السعودية تكشف عن حجم استثماراتها وودائعها في مصر
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قال وزير المالية السعودي، محمد الجدعان، في مؤتمر صحفي في الرياض مساء الأربعاء، إن السعودية ضخت استثمارات واسعة في مصر، وستواصل الاستثمار في مصر خلال السنوات المقبلة.

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وتابع وزير المالية خلال مؤتمر صحفي عقده بمناسبة الإعلان عن البيان النهائي للميزانية العامة لعام 2022، أن السعودية تتوقع أن يتجاوز ناتجها المحلي الاسمي خلال عام 2022، التريليون دولار، وذلك للمرة الأولى في تاريخ المملكة.

وأضاف وزير المالية السعودي، محمد الجدعان: "هناك ودائع سعودية بنحو 10.3 مليار دولار في مصر، وبدأنا في الاستثمار بكثافة في مصر وسيستمر صندوق الاستثمارات العامة في استثماراته هناك.

المصدر: وكالات

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